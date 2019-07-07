В Китае нашли древние человеческие черепа необычной формы: фото

В Китае обнаружили доказательства того, что древние люди изменяли форму своих черепов.

Об этом пишет naked-science.

Так, в неолитических захоронениях, расположенных в провинции Гирин, археологи обнаружили 25 скелетов, 11 из которых имели ярко выраженные признаки преднамеренной деформации черепа.

Известно, что они принадлежат пяти взрослым (четверо мужчин и одна женщина) и шестерым детям в возрасте от трех лет. Возраст находок очень разный: самый "молодой" скелет датирован примерно пятью тысячами лет, в то время как самый древний - 12 тысячами.

"Мы заметили, что не все люди имели признак преднамеренной модификации черепа, что указывает на то, что это может быть избирательное преднамеренное культурное поведение среди этой группы населения, — отмечают авторы новой работы. - Хотя выборочный критерий и значение этого культурного поведения до сих пор неизвестны, различия в идентичности, возможно, в зависимости от семейной принадлежности или социально-экономического статуса, должны быть основными причинами деформации черепа".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Китае нашли загадочную рептилию, вымершую сотни миллионов лет назад.