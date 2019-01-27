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​В Китае нашли загадочную рептилию, вымершую сотни миллионов лет назад: фото

воскресенье, 27 января 2019, 01:27

Ученые обнаружили в Китае останки необычной рептилии триасового периода (247 миллионов лет назад).

Об этом сообщает "Популярная механика".

Необычное существо с длинной тела 60 сантиметров и клювом, как у утконоса, получило название Eretmorhipis carrolldongi. Кроме длинного клюва оно обладало также мощным хвостом и стоячими пластинами на спине, которые напоминали чешую стегозавра.

Вместе с тем, исследователи отмечают, что наиболее примечательной особенностью необычной рептилии была голова: глаза были достаточно маленькими, что свидетельствует о том, что зрение не было приоритетным источником информации при кормежке. По мнению ученых, рептилия добывала корм на ощупь, так же, как это делают современные утконосы.

Как сообщал "Апостроф", ученые из Лондонского института зоологии обнаружили в Китае, в гробнице женщины, которая была погребена около 2200-2300 лет назад, останки неизвестного вида гиббонов.

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