В оккупированном Крыму грустят по Украине: опубликовано интересное видео

Жители аннексированного Россией Крыма рассказали, как хорошо жилось при украинской власти.

Об этом сообщают на странице 25ЄС_EU_UA_NATO_USA в Twitter.

Пенсионеры на полуострове пожаловались, что пенсионных выплат не хватает на жизнь. Деньги в основном уходят на коммунальные услуги, а продукты в Крыму стали очень дорогими.

"Помню времена, когда из Херсона возили вкусные и дешевые овощи, фрукты, а сейчас жесть" - сказал пенсионер из Керчи.

Другой же отметил, что денег достаточно лишь на хлеб и на воду.

"Вот он какой путенский рай. Думали, что спустя 5 лет уже он будет в Крыму, а вот и нет. Пенсии маленькие. Украина вам плохая была?", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали свежие фото из оккупированного Российской Федерацией Крыма, на которых запечатлена реальная ситуация с туристами на полуострове.