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Разгар сезона: в сети на фото показали ситуацию с туристами в Крыму

суббота, 06 июля 2019, 05:15
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В интернете обнародовали свежие фото из оккупированного Российской Федерацией Крыма, на которых запечатлена реальная ситуация с туристами на полуострове.

Соответствующие снимки размещены на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

‏"На пляже в пгт. Кацивели разгар сезона... Мусор, похоже, с 2013 года лежит", - говорится в подписи к фото.

Так, на снимках запечатлена пустынная набережная: туристов не видно, но зато есть кучи мусора, которые никто не спешит убирать.

Как сообщал "Апостроф", жители Армянска (оккупированный полуостров Крым) жалуются на ужасные условия жизни из-за выбросов с местного завода "Крымский титан".

Между тем, российские СМИ активно пишут об увеличении потока туристов в оккупированный Крым, хотя на самом деле движения автомобилей по материковой части Украины на полуостров практически нет.

Кроме того, в мае стало известно, что оккупационные власти Крыма во всю готовятся к сезону отпусков у туристов, однако лучшие курорты полуострова просто-напросто пустуют.

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