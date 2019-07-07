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В Украине озвучили оккупантам в Крыму серьезный водный ультиматум

воскресенье, 07 июля 2019, 14:03
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Украина готова возобновить водоснабжение через Северо-Крымский канал в обмен на возращение Россией Северной части аннексированного Крыма.

Об этом заявил бывший представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, передает Громадське.

"Например, у нас есть территория Северного Крыма, это два моногорода - Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды, потому что предприятия скоро будут закрываться, водные горизонты пустые, и оттуда люди будут ехать в первую очередь", - уточнил он.

По его словам, такой обмен поможет избежать гуманитарной катастрофы и не превратить полуостров "в пустыню".

"И это единственный путь обеспечить эти города дальше, потому что за 2-3 года, или за 5 лет, в зависимости от карты дождей в Крыму, это будут города-призраки. Россия должна четко сказать самой себе, а также населению на оккупированных территориях - да, мы хотим, чтобы здесь никто не жил, и поэтому мы дальше будем вести такую политику. Или: мы хотим вас спасти, поэтому идем на переговоры с Украиной и будем определять формат вашего существования дальше", - резюмировал Бабин.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму до 2020 года Россия планирует построить тракт водоподачи. Он протянется от Северо-Крымского канала до Керчи и Феодосии, что позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение восточного полуострова. Насосные станции перекачки с резервуарами чистой воды будут оснащены автоматизированной системой управления.

Также сеть взволновало заявление советника Зеленского про отключение водоснабжения в Крыму.

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