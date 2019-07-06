У пропагандистов будет истерика: в сети одним фото показали "наплыв" туристов в Крыму

В интернете одним фото показали "наплыв" туристов из Российской Федерации в оккупированный Крым.

Соответствующий снимок размещен на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

‏"Это из Крыма. Сегодня (6 июля, - "Апостроф". Отдохнули и домой, в Лаптеландию", - говорится в подписи.

Так, на фото зафиксирован пустынный Керченский мост, на котором совсем нет машин.

"У пропагандистов будет истерика", "Просто денег нет", "Не дождутся", - комментируют пост в интернете.

Как сообщал "Апостроф", жители Армянска (оккупированный полуостров Крым) жалуются на ужасные условия жизни из-за выбросов с местного завода "Крымский титан".

Между тем, российские СМИ активно пишут об увеличении потока туристов в оккупированный Крым, хотя на самом деле движения автомобилей по материковой части Украины на полуостров практически нет.

Кроме того, в мае стало известно, что оккупационные власти Крыма во всю готовятся к сезону отпусков у туристов, однако лучшие курорты полуострова просто-напросто пустуют.