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ЕС готовит новый удар по России: появились первые подробности

понедельник, 08 июля 2019, 19:30
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После саммита Украина - ЕС, который прошел 8 июля в Киеве, президент Владимир Зеленский заявил, что секторальные и крымские санкции ЕС против России будут продлены.

Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с лидерами Евросоюза.

"Если у кого-нибудь возникнут сомнения относительно продолжения санкций, я всех приглашаю на Донбасс посмотреть, сколько горя нам принесла эта война. Я был рад услышать от наших европейских друзей, что секторальные и крымские санкции будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно", - заявил Владимир Зеленский.

По его словам, санкции остаются единственным инструментом быстрого наступления мира в Украине. И такая политика должна продолжаться до полного выполнения Минских соглашений, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении России еще на полгода - до 31 января 2020 года.

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