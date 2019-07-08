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Газовые переговоры и снятие блокады с Донбасса: ключевые заявления Зеленского на саммите Украина-ЕС

понедельник, 08 июля 2019, 19:25
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В понедельник, 8 июля, на саммите Украина-ЕС, который состоялся в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений.

"Апостроф" собрал главные тезисы, озвученные президентом.

Газовые переговоры

Зеленский заявил, что Киев намерен в сентябре текущего года решить вопрос относительно транзита российского газа через Украину после 2019 года.

"Насколько я знаю, хотят продолжать разговор (относительно транзита российского газа через Украину, - "Апостроф") в декабре, но это энергетическая безопасность Украины, и я сказал свою позицию и позицию нашей команды, именно в сентябре мы хотим уже садиться за стол переговоров и решить этот вопрос. Я думаю, что мы решим", - подчеркнул глава государства.

Снятие блокады с Донбасса

Президент Украины отметил, что экономическая блокада может быть снять с Донбасса только после того, как захваченные Российской Федерацией предприятия на оккупированных территориях будут возвращены под контроль украинского правительства.

"Вопрос с экономической блокадой - все это возможно. Мы в Минске об этом говорим. Я помню, как неправильно интерпретировали Кучму (представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Леонида Кучму, - "Апостроф"). Мы говорили, что все в ближайшее время можно открыть (снять экономическую блокаду, - "Апостроф"), но пожалуйста, верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях", - заявил Зеленский.

Прекращение войны на Донбассе

Зеленский выразил надежду на то, что за год война на Донбассе завершится.

"Мы предложили, чтобы "Минск" (Минские соглашения, - "Апостроф") продолжился и чтобы мы решили вопрос прекращения огня, и хочется, чтобы в ближайшее время мы остановили эту войну… Я хочу надеяться, что за год у нас уже не будет этой войны", - подчеркнул глава государства.

Освобождение пленных

Зеленский заявил, что списки пленных, которые представляет официальный Киев, не совпадают с данными оккупантов, что осложняет ход переговоров.

"Ведется в Минске вопрос об обмене военными пленными. Вы знаете, в чем там проблема. Если не знаете, то пока что проблема в том, что списки обеих сторон не совпадают. Нам показывают списки, где наших людей меньше, чем мы знаем, что они там находятся в плену", - сказал президент, заявив, что в ближайшее время эта ситуация будет урегулирована.

Как сообщал "Апостроф", на саммите Украина-ЕС не обошлось без скандалов - вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили мероприятие.

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