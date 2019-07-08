​Миллионы освоили не зря: в городе под Киевом рухнул мост, фото

В субботу, 6 июля, во время празднования Ивана Купала в городе Ирпень рухнул мост на новой набережной.

Об этом сообщила на странице "Ирпень Daily" в Facebook жительница Ирпеня, журналистка Михайлина Скорик-Шкаровский.

"На новой набережной в Ирпене рухнул мост. Сразу видно, что наши миллионы из бюджета были освоены со знанием дела. Потому что хозяйственники", - говорится в сообщении.

Под постом появились возмущенные комментарии пользователей, которые пишут, что еще и года нет этому усталому мосту.

Сообщается, что стоимость строительства моста составляет около 1,5 млн грн.

Некоторое время после обрушения моста ним ходило много пьяных людей и немало малых детей. Но около 23:00 движение было перекрыто.

Как сообщал "Апостроф", 24 июня с путепровода на Осокорках в столице обрушилось бетонное покрытие и упало на проезжающий под ним автомобиль.