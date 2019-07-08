​Не замерзните: синоптик уточнила прогноз погоды до конца недели

С середины текущей недели в Украине будет не по-летнему прохладно, температура воздуха местами опустится до +8+10 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В середине недели уже вспомним о пиджачках, свитерах, а голые колени граждан спрячутся под джинсами и уважаемыми брюками", - отметила синоптик.

Температура воздуха опустится ниже 10 градусов тепла.

"Ночью возможны даже легкие пуховички, потому подует почти осенью, +8+13 градусов", - добавила она.

На Севере и Западе возможен порывистый ветер, преимущественно западного направления.

В Киеве во вторник облачно, в отдельных районах возможен дождь, температура воздуха ночью +10+13 градусов, днем около +20 градусов.

"На неделе рассчитывайте на периодические дожди, прохладную ночью, умеренно теплую днем, погоду, сумка легче от термальной воды и веера, но потяжелеет зонтиком", - подытожила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 8 июля, большую часть территории Украины накроют дожди, грозы и шквалы ветра.