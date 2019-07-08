​В Украину пришла летняя осень: кому повезет с погодой 9 июля

Вторник, 9 июля, в Украине ожидается прохладным и с дождями.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Дожди наиболее вероятны на Севере, Западе и местами в Одесской области. На остальной территории сухая солнечная погода все же удержится, это - Восток, значительная часть Юга и Центра", - сообщила метеоролог.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться +19+24 градусов, на Западе ожидается местами +18+20 градусов, в южной части и на юго-востоке +25+28 градусов.

А вот ночью, по ее словам, будет по-осеннему прохладно.

"Ночью возможны даже легкие пуховички, потому что подует почти осенью, +8+13 градусов", - добавила она.

На Севере и Западе возможен порывистый ветер, преимущественно западного направления.

В Киеве во вторник облачно, в отдельных районах возможен дождь, температура воздуха ночью +10+13 градусов, днем около +20 градусов.

"На неделе рассчитывайте на периодические дожди, прохладную ночью, умеренно теплую днем, погоду, сумка легче от термальной воды и веера, но потяжелеет зонтиком", - подытожила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 8 июля, большую часть территории Украины накроют дожди, грозы и шквалы ветра.