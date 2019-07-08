Под Харьковом трагически погиб боец АТО: в сети волна скорби

В понедельник, 8 июля в Харьковской области погиб боец АТО, который отправился на Донбасс в числе первых защитников страны в составе батальона "Слобожанщина" Денис Близнюк.

Об этом сообщается на странице в Facebook друзей погибшего Андрея и Инны Инголенко.

Молодой военнослужащий обеспечивал двух своих племянников, мать которых (сестра Дениса) также погибла в юном возрасте.

"Просим побратимов и всех неравнодушных людей откликнуться и помочь родителям Дениса, утративших своего второго ребенка, свою опору в жизни, которые теперь самостоятельно должны поставить на ноги своих внуков", - обратились друзья Дениса через социальную сеть.

В комментариях свои соболезнования родным экс-военнослужащего выразили очень много людей.

Как сообщал "Апостроф", за сутки 7 июля, в районе военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.