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Боевики устроили бойню из артиллерии: есть погибший и раненые

понедельник, 08 июля 2019, 07:29
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За сутки воскресенья, 7 июля, в районе военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще трое пострадали, но в отместку двое боевиков отправились в "бригаду 200".

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще один - боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 7 июля двух оккупантов уничтожено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что боевики гасили по позициям ВСУ даже из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружение танков, минометов калибра 120 и 82 мм.

С начала суток понедельника, 8 июля, боевики уже трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ мощно ударили по боевикам в ответ за раненого побратима.

Также появилось видео, как ВСУ точными ударами разнесли два "гнезда" боевиков, отомстив за смерть медиков на Донбассе.

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