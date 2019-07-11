К Украине подбирается новая детская игра "Пропасть на 24 часа": чем она опасна

Эстонию всколыхнула опасная подростковая игра под названием, которое говорит само за себя - "Пропасть на 24 часа".

Об этом сообщает эстонский сайт ERR.

Суть забавы, чтобы ребенок на сутки ушел из дома и спрятался так, чтобы его не смогли найти ни родные, ни друзья. По правилам этого экстремального развлечения, ее участник не должен пользоваться средствами мобильной связи. Победа засчитывается в том случае, если ребенка не смогли найти.

По данным полицейских, подростки получают правила игры через социальные сети. Потому она набирает популярность также и в других странах.

"Молодые люди могли бы подумать, в каком состоянии их родители, сколько сил со стороны государственных служб отправляется на поиски. А ведь в это время кто-то действительно может нуждаться в помощи", - отметил глава патрульной службы отделения полиции Юхан Евонен.

Также правоохранители подчеркивают, что вне зависимости от обстоятельств родные пропавших детей должны как можно скорее обращаться в полицию за помощью.

Как пишет ресурс amic, игра "Пропасть на 24 часа" была популярна в России в 2017 году. Сейчас же она снова набирает обороты в постсоветских странах и не только.

Как сообщал "Апостроф", через мессенджер WhatsApp распространяется интерактивная игра для несовершеннолетних Момо (Momo).