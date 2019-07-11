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На парковке в Виннице произошел серьезный конфликт с ветераном АТО "Душманом": видео

четверг, 11 июля 2019, 00:27
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В Виннице на парковке у Центрального рынка произошел конфликт между ветераном АТО и охранником.

Об этом пишет местное издание "Украина криминальная".

Журналисты отметили, что инцидент произошел еще 20 июня, а видео из кабинки охранника опубликовали 3 июля.

На записи видно, как вместо квитанции водитель – Игорь "Душман" Княжанский - протягивает охраннику удостоверение участника боевых действий вместо квитанции, а после выходит из машины и пытается доказать ему, что платить за место ему не нужно.

"Я тебя сейчас накормлю этими гривнами… Открывай!.. В Виннице постановление горисполкома на всех площадках, парковка бесплатная… Я тебя изобью!", - грубо обращается экс-военнослужащий к охраннику.

Затем к месту событий подходит еще сотрудник парковки и предлагает оплатить место за ветерана АТО. Однако это не успокоило Княжанского и он принялся запихивать купюру в рот охраннику. После этого кто-то начинает ломать шлагбаум и видео заканчивается.

Местная полиция никак не отреагировала на инцидент и сообщила прессе, что никаких заявлений по поводу этого не поступало. Сам Княжанский на одном из местных интернет-ресурсов заявил, что конфликт действительно имел место, потому что охранник неуважительно высказался о ветеранах АТО. Пострадавшего журналистам найти не удалось.

Как сообщал "Апостроф", 5 июля в селе Крупа Луцкой области покончил с жизнью 25-летний ветеран АТО Вадим Гримайло. По мнению местного психолога, причиной трагедии могли стать психологические переживания.

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