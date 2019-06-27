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В Виннице после страшного инцидента умер ветеран АТО: фото и детали истории

четверг, 27 июня 2019, 04:39
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В среду, 26 июня, около шести утра в селе Ильинцы Винницкой области умер 37-летний участник АТО Максим Слипенький, который ранее провалился в яму, спасая коллегу на птицефабрике.

Об этом сообщает издание новостей Винницкой области "33-й канал".

Мужчина перед своей смертью провел две недели в коме.

"В тот день мужчины грузили мертвую птицу в фуру, но вдруг упала какая-то запчасть. Один полез ее вынимать, но ему стало плохо. Просил помощи, и первым бросился Максим. Когда он подавал руку, тот потерял сознание и потянул его за собой. Живыми достали двух, но у Максима из-за токсичных веществ произошла остановка дыхания и судороги. 10 минут легкие и мозг находились без кислорода. Как следствие - токсическая энцефалопатия", - рассказала сестра погибшего Ольга Бурдейная.

По ее словам, в этот момент друзья и близкие ветерана АТО требуют прозрачного расследования инцидента. В полиции уведомили, что уголовное производство по факту уже открыто.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали историю ветерана АТО, который несмотря на потерю обеих ног успешно представляет Украину на спортивных соревнованиях и ведет бизнес.

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