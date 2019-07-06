Под Луцком произошла трагедия с 25-летним ветераном АТО: названа фамилия

5 июля в селе Крупа Луцкого района покончил с жизнью самоубийством 25-летний воин АТО Вадим Гримайло.

Об этом сообщила луцкий психолог Елена Зверева на своей странице в Facebook.

Согласно информации, 25-летний воин АТО покончил жизнь самоубийством. Причиной трагедии могли стать психологические переживания.

"Ужасно, мы его несколько раз забирали ГБР, на этот раз не набрал", - пишет Елена Зверева.

Как сообщил в Facebook адвокат Василий Нагорный, погибшего зовут Вадим Гримайло, 5 лет назад он нес службу в рядах 51 ОМБр.

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