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Под Луцком произошла трагедия с 25-летним ветераном АТО: названа фамилия

суббота, 06 июля 2019, 07:47
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5 июля в селе Крупа Луцкого района покончил с жизнью самоубийством 25-летний воин АТО Вадим Гримайло.

Об этом сообщила луцкий психолог Елена Зверева на своей странице в Facebook.

Согласно информации, 25-летний воин АТО покончил жизнь самоубийством. Причиной трагедии могли стать психологические переживания.

"Ужасно, мы его несколько раз забирали ГБР, на этот раз не набрал", - пишет Елена Зверева.

Как сообщил в Facebook адвокат Василий Нагорный, погибшего зовут Вадим Гримайло, 5 лет назад он нес службу в рядах 51 ОМБр.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве спасли мужчину, который пытался повеситься.

Ранее сообщалось, что в Волынской области покончил с собой местный депутат Сергей Чабан.

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