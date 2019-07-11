На очереди - Ленин: сети бурно обсуждают фото восстановленного памятника Жукову в Харькове

В Харькове восстановили памятник советскому маршалу Георгию Жукову, который повалили активисты еще 2 июня.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Геннадий Кернес, опубликовав соответствующие фото.

"Как и обещал – сегодня (11 июля, - прим. ред.) вернули на место", – написал он.

Напомним, что 2 июня в Харькове активисты свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Перед этим произошли стычки между спецназом полиции и активистами. Правоохранители пыталась разогнать их с применением спецсредств. Во время сноса бюста пострадали трое полицейских.

В сети тут же стали комментировать инцидент. Украинцы разделились на два лагеря – одни были рады, другие осудили действия Кернеса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 19 июня харьковские депутаты вернули проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

Также в Харькове устроили митинг против возвращения проспекта Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова.