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Рада проголосовала за жесткий метод борьбы с педофилами

четверг, 11 июля 2019, 15:55
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Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №6449, который предусматривает создание открытого реестра и введение принудительной химической кастрации для педофилов.

Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады.

Проект поддержали 247 народных депутатов. Согласно пояснительной записке, проект закона предлагает ввести для педофилов наказание в виде принудительной химической кастрации, создать публичный реестр лиц, которые были осуждены за изнасилование или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и установить пожизненный административный надзор за такими лицами после их освобождения из тюрьмы.

Авторы законопроекта ссылались на опыт США в решении вопроса сексуальных преступлений против детей.

"Наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что принудительная химическая кастрация не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к лицам в возрасте более 65 лет.

Также закон увеличивает тюремные сроки за преступления сексуального характера против детей.

В частности, по ст. 152 (изнасилование малолетнего или несовершеннолетнего лица) будут наказывать лишением свободы на срок от 7 до 15 лет (сейчас санкция предусматривает от 7 до 12 лет).

А санкция ст. 156 (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста) предусматривать до 5 лет заключения (сейчас наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Также на заседании 11 июля нардепы приняли за основу другой закон о педофилах – №6607, который предусматривает создание закрытого реестра педофилов и добровольную химическую кастрацию.

Данный проект закона в части закрытого реестра педофилов поддерживал заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, аргументируя это тем, что открытый реестр преступников может привести к совершению массовых самосудов.

Напомним, подробнее о преступлениях против детей и усилении наказаний за них читайте в материале "Апострофа": Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей.

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