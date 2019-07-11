Ялта в разгаре лета: в сети показали фото "наплыва" туристов на известном курорте

Появились новые фото аннексированной Россией Ялты, на пляжах которой отдыхающих практически нет.

Соответствующие фото опубликовал Александр Савицкий в Facebook.

"По многочисленным просьбам трудящихся и симпатизирующих происходящему, сегодня освещаем явку на "Массандровский Пляж". Крым. Ялта. 09 июля 2019 год. Время: 14 часов 30 минут. "Высокий Сезон" "Аля-Улю! Гони гусей!" Пусть там у себя в России лохам зачесывают, про то, как Крым ежегодно бьёт рекорды по количеству туристов! В этом году – на 12% больше, чем в проломом! Кроме *охов, в весь этот бред, верить некому, как и в 87,7% -ную явку на так называемый референдум в 2014 году..." – написал он.

В подтверждение отсутствия аншлага отдыхающих опубликовал фото из Ялты и блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Ялта. Апельсин. Та ж *игня. Плотно только там, где наливают. И то, не аншлаг. Но он единственный такой. Остальные пустые – местные "вруны", - говорится в подписи к снимкам.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты показали фото "переполненных" пляжей в Крыму.

Также в сети для сравнения опубликовали фото пляжей в оккупированной Ялте и украинской Кирилловке (Запорожской области), чтобы показать наплыв туристов.