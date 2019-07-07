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​Почувствуйте разницу: свежие фото пляжей в Крыму и на материковой Украине

воскресенье, 07 июля 2019, 05:33
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6 июля в сети для сравнения опубликовали фото пляжей в оккупированной Ялте и Кирилловке (Запорожской области), чтобы показать наплыв туристов.

Об этом пишет издание РИА "Мелитополь", публикуя соответствующие фото.

Мелитопольцы решили сравнить, количество отдыхающих на пляжах Кирилловки и Ялты. Фото оказалось не в пользу крымской курортной столицы.

Одно из фото - скриншот с онлайн-камеры в 11.00, которая установлена на набережной Ялты в районе кафе "Апельсин". Как видно люди на пляже есть, но немного как для середины курортного сезона.

На пляже в Кирилловке людей, как видно, очень много. При том, что старожилы курортного города говорят, что в этом году сезон "так себе".

Кирилловка

Ялта

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали свежие фото из оккупированного Российской Федерацией Крыма, на которых запечатлена реальная ситуация с туристами на полуострове.

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