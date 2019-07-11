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Зеленский залез на купол Верховной Рады: соцсети взбудоражили странные фото

четверг, 11 июля 2019, 07:42
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Президента Владимира Зеленского заметили на крыше здания Верховной Рады.

Соответствующие фото опубликованы в соцсетях.

"Свадьбы, детские праздники, корпоративы в Верховной Раде. Дорого", "Зеленский залез на купол Верховной Рады. Какого черта он туда залез?" – говорится в подписях к снимкам.

В сети тут же стали комментировать фото.

"Золотые купола душу радуют?", "А может Саакашвили продолжает бегать", "Алло, Баканов, где закладка?", "Он слез уже или ждет просьбы электората. Веселый парень", "Вертолет и миллион долларов не требует?", "Не фонтанами єдиними... Нова фішечка чи новий ЗЕролик знімається?", "А ти прикинь колись дружкам розказати, шо ти на самому куполі Верховної Ради нюхав свіже повітря столиці", "То точно він? Ганьба! Люди,кого Ви вибрали!" – пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети повеселило фото с Зеленским на фоне ковров.

Также ранее появилась яркая карикатура на Зеленского и Коломойского.

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