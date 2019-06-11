Куда делись ковры из поездов "Укрзализныци": сети повеселило фото с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский рассмешил снимком на фоне ковров.

Соответствующее фото опубликовала Sofia Cheliak в Facebook.

"Доктор Ватсон, мы нашли, куда делись ковры из поездов Укрзализныци", - подписала автор снимок, на котором Зеленского сфотографировали на фоне ковров в помещении Конституционного суда Украины, лежащих на полу.

В сети тут же стали комментировать снимок. Но пользователей больше заинтересовало, что держит Зеленский в руках.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась забавная карикатура на Саакашвили и Зеленского, автором которой является известный российский художник Сергей Елкин.

Также ранее появилась яркая карикатура на Зеленского и Коломойского.

Кроме того, в связи с возвращением бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украину, в сети вспомнили пародию уже нынешнего президента Владимира Зеленского на экс-президента Грузии.