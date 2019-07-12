Филарет подал иск по поводу одного из главных монастырей Украины

Почетный патриарх Филарет обратился в суд с требованием запретить передавать другим лицам в пользование здания Михайловского Златоверхого монастыря, а также другие объекты недвижимого имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.

Ликвидированная в Украине Украинская православная церковь Киевского патриархата просит суд запретить столичному руководству совершать любые действия по передаче в пользование другим лицам, кроме УПЦ КП, некоторых объектов недвижимого имущества, которыми в данный момент пользуется ликвидированная церковь Филарета.

В частности, в перечень вошли дома Михайловского Златоверхого монастыря и церкви Успения Богородицы Пирогощей.

Также истец просит суд отменить приказ о ликвидации УПЦ КП.

Ранее "Апостроф" сообщал, что патриарх Филарет удивился, почему его интервью российским пропагандистам вызвало громкий резонанс.