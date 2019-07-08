Постарел на десять лет: в ПЦУ рассказали о странном лечении Филарета

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет, который неожиданно дал интервью российским пропагандистам, накануне Объединительного собора в прошлом году принимал препараты по рекомендации врачей, но ему стало только хуже.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил пресс-секретарь Киевской митрополии архиепископ Евстратий Зоря.

По его словам, состояние здоровья Филарета резко ухудшилось за короткий промежуток времени.

"На Покров в прошлом году патриарх вместе с митрополитом Макарием служили на Софиевской площади молебен. Там он говорил проповедь, есть видеозапись, заметно, что патриарх хорошо себя чувствует. Буквально меньше чем через пару недель здесь, в "Укринформе", проходит пресс-конференция. Это совершенно другое состояние. Такое впечатление, что он постарел на десять лет, он с трудом говорил, плохо выглядел. Насколько я понял, это было связано с рекомендацией принимать определенные медицинские препараты... Ситуация была странная, потому что ему порекомендовали принимать определенные препараты, и он резко начал терять трудоспособность: хуже говорить, хуже двигаться", - отметил Зоря.

Он добавил, что как только Филарет перестал принимать данный препарат, его состояние сразу улучшилось.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Православной церкви Украины отреагировали на интервью почетного патриарха Филарета российскому телевидению, в котором он заявил, что не согласен с содержанием томоса и названием новой церкви.