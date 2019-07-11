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Филарет отреагировал на скандал с его интервью пропагандистам Кремля

четверг, 11 июля 2019, 07:14
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Почетный патриарх Филарет удивился, почему его интервью российским пропагандистам вызвало громкий резонанс.

Об этом пишет Громадське.

"Я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал враждебному каналу. Я и украинским каналам даю интервью, но они перекручивают мои слова, или выбирают те или иные слова и дают свои комментарии. Поэтому сейчас СМИ в большинстве направленны на уничтожение Киевского патриархата. Поэтому к этой всей информации нужно подходить с этих позиций — поддерживают Киевский патриархат, то есть независимую церковь, не поддерживают", - сказал он.

По его словам, "этому враждебному каналу дал информацию правдивую".

"Он не поддерживает, но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду. Одни обращают внимание на то кому дал интервью, а вторые обращают, что сказал патриарх. Так вот надо обращать внимание на то, что сказал патриарх, а не кому сказал", - добавил Филарет.

В то же время, патриарх отметил, что возможно он "ошибся в том, что дал интервью такому каналу".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, зачем Москва взялась пиарить Филарета.

Также Филарет жестко высказался против Епифания и всех епископов ПЦУ.

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