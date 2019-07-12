Названа фамилия 29-летнего бойца ВСУ, погибшего от пули снайпера: фото

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил погиб 29-летний украинский военнослужащий Владимир Салитра, его убил снайпер российско-оккупационных формирований.

Об этом сообщили на странице в Facebook Жовковской районной госадминистрации.

В администрации отметили, что погибший молодой человек являлся жителем села Волица, а служил на Востоке Украины в составе 24-й отдельной бригады.

"В зоне проведения ООС от пули снайпера погиб житель села Волица Жовкивского района, 29-летний Владимир Богданович Салитра. Герой проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде им. короля Даниила. Выражаем соболезнования близким и родным Героя", – говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 10 июля боевики, орудующие на востоке Украины, устроили очередную вооруженную провокацию. На этот раз пророссийские наемники совершили обстрел предприятия "Бахмутский аграрный союз". Основной удар пришелся по сельскохозяйственным полям, пострадавших вследствие обстрела не было обнаружено.