Боевики устроили новую опасную провокацию на Донбассе: фото

10 июля боевики, орудующие на востоке Украины, устроили очередную вооруженную провокацию. На этот раз пророссийские наемники совершили обстрел предприятия "Бахмутский аграрный союз".

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, обстрел был совершен около 21:00.

"Установлено, что огонь противник вел из артиллерийских систем калибра 122 мм по направлению оккупированной Горловки. Прибывшие на место обстрела военные зафиксировали две огромные воронки от взрыва артиллерийских снарядов калибра 122 мм", - сообщают военные.

Известно, что удар пришелся по сельскохозяйственным полям.

"В результате обстрела поврежден газопровод, провода линии электропередач и информационный щит свинокомплекса ООО "Бахмутский аграрный союз". Пострадавших среди работников не обнаружено", - добавили в ООС,

Ранее "Апостроф" сообщал, что глава Донецкой ОГА нервно прокомментировал смертельный обстрел боевиков.