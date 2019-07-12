Боевики сильно поплатились за убийство бойца ВСУ: свежие данные о "грузах 200"

В четверг, 11 июля, на Донбассе украинские защитники отомстили за смерть бойца ВСУ оккупантам.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб и двое получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям", - говорится в сообщении.

По данным разведки, воины ООС 11 июля уничтожили 3 боевиков, а также еще 4 ранили.

Как сообщал "Апостроф", 10 июля в Днепре попрощались с бойцом батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады Владиславом Локтионовым, который погиб 7 июля, когда мина боевиков попала в блиндаж.

Напомним, в социальной сети Facebook заблокировали украинскую группу о погибших бойцах ООС на Донбассе "Книга памяти павших за Украину".