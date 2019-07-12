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В Австрии умер украинский музыкант: фото

пятница, 12 июля 2019, 11:51
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В Вене, Австрия умер украинский музыкант Владимир Каналош, который лечился в европейской стране от туберкулеза.

Об этом сообщает издание Gazeta.ua.

На момент смерти музыканту было 32 года. Родился он в селе Верхняя Вижница Мукачевского района Закарпатской области, был сиротой. Когда вырос – стал гитаристом, выступал в кафе. Имел жену и дочь 5 лет.

Узнал о тяжелой болезни в 2014 году, была зафиксирована уже четвертая стадия.

"К врачам он обратился поздно, в Украине лечили три года, но без результата. Решили, что должен ехать за границу. В последний раз выехал шесть месяцев назад…. Врачи давали 10%, что выживет, но мы верили", - рассказал двоюродный брат погибшего Иван Каналош.

Сейчас семья собирает деньги на перевозку тела в Украину и похороны по христианским обычаям. В противном случае, его кремируют в Австрии в течение ближайших недель.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети подняла волну скорби новость о трагической смерти 20-летнего актера студии DisneyКэмерона Бойса.

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