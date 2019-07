20-летний актер Disney умер во сне: в сети волна скорби

Поклонники творчества киностудии Disney прощаются в соцсетях с молодым актером Камероном Бойсом. В ночь на 7 июля парень умер во сне в результате болезни, с которой боролся последнее время.

Бойсу было 20 лет, но несмотря на юный возраст, актер сумел завоевать расположение миллионной аудитории. Только в Instagram, где сейчас прошла волна скорби, за жизнью парня следили более 13 млн. подписчиков.

Вскоре после известий о смерти Камерна Бойса британский The Sun опубликовал официальное сообщение семьи актера. Причиной смерти парня стал тяжелый приступ.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что этим утром мы потеряли Камерона. Он умер во сне в результате приступа, который был вызван продолжительной болезнью, от которого его лечили", - сообщили родные Бойса.

Последний пост в Instagram-профиле актера собрал без малого 8 млн лайков и свыше 700 тыс. комментариев, в которых фолловеры соболезнуют родным, прощаются с актером и вспоминают его лучшие роли.

Камерон Бойс дебютировал в 8 лет, снявшись в клипе That Green Gentleman рок-группы Panic! At The Disco.

В течение следующего года парень успел сняться в нескольких проектах, в том числе фильме ужасов “Зеркала” и триллере “Орлиный глаз”. Настоящая слава и узнаваемость пришли к актеру после роли в телевизионном шоу "Джесси" на Disney Channel Kids TV и комедии "Одноклассники", в которой Бойс играл вместе Адамом Сэндлером. Состояние молодого актера оценивали в 5 млн. долларов.

