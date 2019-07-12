В Запорожье мужчина отрезал голову своей гостье: видео и жуткие подробности убийства

В Запорожье полицейские задержали мужчину, который по предварительной версии следствия убил и расчленил свою гостью, правоохранителям о нем рассказал его отец.

Об этом сообщает местное издание Gazeta.ZP.

Согласно информации из полиции, 42-летний мужчина пригласил к себе домой женщину 35 лет, напился вместе с ней, а когда между ними началась ссора, он просто ударил ее по голове и лег спать. Утром он обнаружил, что женщина мертва и принял решение ее расчленить и спрятать. Отдельные части ее тела он сложил в холодильник, еще некоторые – отнес на свалку. Жители близлежащих домов обнаружили фрагменты трупа и позвонили в полицию, а позже отец обвиняемого рассказал правоохранителям о содержимом его холодильника.

Следует отметить, что обвиняемый не отрицает своей вины, однако имя своей жертвы вспомнить не может.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ивано-Франковской области полиция задержала мужчину, которого подозревают в особо жестоком изнасиловании, вследствие которого жертва умерла.