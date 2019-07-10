На Прикарпатье мужчина до смерти изнасиловал соседку

В Ивано-Франковской области полиция задержала подозреваемого в изнасиловании и убийстве женщины.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции области.

Как отмечается, 9 июля около 11:00 утра в полицию поступило заявление от жительницы села Выгода Верховинского района.

"Заявительница, зайдя в дом соседки, обнаружила хозяйку мертвой и сразу же вызвала медиков и полицию. Прибывшие на место вызова и в ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители выяснили, что в ночь на 9 июля 45-летняя потерпевшая, находясь по месту жительства, распивала спиртные напитки совместно с соседом. В дальнейшем подвыпивший мужчина изнасиловал женщину, причинив ей телесные повреждения. Потерпевшая скончалась", – говорится в сообщении.

Оперативники уже через несколько часов задержали 38-летнего подозреваемого. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Хортицком районе Запорожья в подъезде жилого дома пожилой мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку.