Что-то пошло не так: появились свежие фото туристического "бума" в Крыму

В оккупированном Крыму сорвался очередной летний сезон – в пик лета отдыхающих на пляжах и туристов зафиксировано критически мало.

Об этом у себя в Twitter-аккаунте написала блогер Roksolana Today & Крым.

Также она выложила соответствующие фото, где заметно, что на пляжах полуострова отдыхающих критически мало для туристического сезона – сами пляжи заполнены максимум на треть. Снимки ею были сделаны в Северном Беляусе и в Гурзуфе.

"Северный Беляус… Или полюс. Какое там июля на дворе?", - подписала свои фото блогер.

Комментаторы под фото отметили, что такая картинка более характерна для конца сентября, а также посетовали на низкий уровень сервиса и неподъемно высокие цены на полуострове, которые фактически уничтожили туризм на оккупированный украинский полуостров.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились новые фото Ялты в оккупированном Крыму, на пляжах которой отдыхающих практически нет. На снимках можно заметить пустующие лежаки и по 10 туристов всего на 50 квадратных метров пляжа.