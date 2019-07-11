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Экологическая катастрофа в Крыму обратила туристов в бегство: видео

четверг, 11 июля 2019, 01:15
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В Керчи (оккупированный Российской Федерацией Крым) туристы вынуждены были прервать свой отдых и покинуть населенный пункт из-за экологической катастрофы.

Об этом сообщает местное издание "Керчь.ФМ".

Так, в районе городского пляжа чувствуется стойкий запах канализации.

"Мы приехали сюда отдыхать, а здесь невозможно находиться, а с детьми и подавно. В канале плавает г-но, вонь стоит жуткая. Житель Героевки, который живет рядом с каналом, сказал, что от очистных одна труба шла в море, а другая в канал. Мы отсюда уезжаем, купаться в г-не мы не будем. У вас здесь экологическая катастрофа. До свидания", - заявили туристы, которые отдыхали в палатках.

"Это не канализация, здесь червяк плывун зашел, вот и воняет", - озвучил свою версию местный рыбак.

Отмечается, что сейчас труба от очистных в канал не идет, но до сих пор не ясно, что же случилось в канале.

Как сообщал "Апостроф", жители Армянска (оккупированный полуостров Крым) жалуются на ужасные условия жизни из-за выбросов с местного завода "Крымский титан".

Между тем, российские СМИ активно пишут об увеличении потока туристов в оккупированный Крым, хотя на самом деле движения автомобилей по материковой части Украины на полуостров практически нет.

Кроме того, в мае стало известно, что оккупационные власти Крыма во всю готовятся к сезону отпусков у туристов, однако лучшие курорты полуострова просто-напросто пустуют.

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