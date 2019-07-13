Настоящий Карабас Барабас: соцсети повеселило забавное видео с Порошенко

Экс-президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выступил на предвыборном митинге в Житомире: видеозапись одного из эпизодов его речи обрела популярность в сети.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter Денис Котенко.

Порошенко обратился к аудитории с предложением "А теперь пусть они услышат". И сам начал скандировать "По-ро-шен-ко", отбивая такт рукой. Толпа подхватила фамилию экс-президента, а сам Порошенко продолжил дирижировать аудиторией.

"Ну почему так смешно", – прокомментировал видео автор поста.

Также в сети стали появляться альтернативные варианты озвучки, начиная от детских песенок.

И заканчивая более серьезными текстами. Внимание, видео содержит нецензурную лексику.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", олигарх Игорь Коломойский рассказал, как бывший президент Украины Петр Порошенко снял его соратника Игоря Палицу с должности главы Одесской ОГА из-за шутки в "Квартале 95".