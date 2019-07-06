​Коломойский рассказал про конфликт с Порошенко из-за шутки "Квартала 95"

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, как пятый президент Украины Петр Порошенко снял его соратника Игоря Палицу с должности главы Одесской ОГА из-за шутки в "Квартале 95".

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".

"Я считаю, что такой цензуры, как при Порошенко, никогда не было — ни при (экс-главе АП Сергее) Левочкине, ни при Януковиче. Я помню, я со взлетной полосы чуть не слетел", - заявил Коломойский.

Далее он рассказал, как из-за кварталовской шутки о киевском торте сняли с должности его соратника.

"Летел из Женевы в Галисию, в Сантьяго-де-Компостело. У нас был тур по Галисии, прикольный. Я летел в самолете, у меня уже семья там была, звонок — говорит Борис Ложкин (на тот момент — глава Администрации президента): "Ой, там Квартал выходит". Это суббота была, кстати. Должен был Квартал выйти, там, где (шутка) про киевский торт знаменитый. Я говорю: "И что, что выходит?". Он говорит: "Надо это убрать". Я говорю: "Что значит "убрать"? Ты ничего не перепутал, куда ты звонишь?". Я его послал просто, и все. А через неделю (соратника Коломойского) Игоря Палицу сняли (с должности главы Одесской ОГА). Когда Порошенко представил Саакашвили, он ему (Палице) говорит: нужно было вам эту фигню в Квартале поставить? Такое было просто немыслимо при Януковиче", - возмутился олигарх.

Видео про торт см. на 10:40 мин.

Как сообщал "Апостроф", Коломойский, который близко общается с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал, о чем говорит с ним во время телефонных звонков.