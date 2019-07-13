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Путина и Трампа "объединили" в одного человека: опубликовано видео

суббота, 13 июля 2019, 19:59
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В интернете обнародовали видео, на котором президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа "объединили" в одного человека.

Автором ролика стал 3D-художник Александр Курт - он использовал для этого нейросети, сначала программу DeepFaceLab, после Adobe After Effects.

Стоит отметить, что лицо "Трампутина" довольно реалистично меняет выражение. Для достижения такого результата нейросеть прошла 240 тыс. итераций на одном наборе данных.

Для создания ролика художник использовал 26-секундный отрывок из речи Трампа, где он рассуждает о жестокости Европы по отношению к США. Курт подчеркнул, что его видео - не политическое заявление, а просто эксперимент. Тем не менее, ролик вызвал активное обсуждение в сети, в частности, из-за того, что президента США давно подозревают в дружественном отношению к главе Кремля.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США рассказали, как Трамп добивает Россию.

Также был озвучен опасный прогноз по "дружбе" США и России.

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