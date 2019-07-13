Вышиванка, шахта и завод: сеть повеселила "методичка" для президентов Украины, фото

В сети пользователей насмешила "методичка" в которой указаны действия для всех президентов.

Об этом сообщает политтехнолог Сергей Гайдай в Facebook.

"Обязательная программа для каждого украинского (и не только) президента", - отметил он.

Так, Гайдай опубликовал список того, что должен сделать каждый гарант, подписав его: "Быть президентом - это просто":

Фото в подсолнухах, в пшенице на поле. Желательно в вышиванке;

Залезть под землю в шахту и измазаться углем;

Залезть под землю в шахту и измазаться углем; Посетить завод, фото у мартена, прокатного стана, станка - обязательно в каске;

Полетать на истребителе. Шлем, комбинезон и все дела;

Фото за рулем трактора или комбайна;

Попрыгать по пенькам, подтянутся на турнике, проехаться на велосипеде, сделать фото в спортзале или на пробежке - и да, желательно фото с голым торсом;

Попрыгать по пенькам, подтянутся на турнике, проехаться на велосипеде, сделать фото в спортзале или на пробежке - и да, желательно фото с голым торсом; Фото на передовой - в бронике и каске;

Получить хлеб-соль на рушныке во время визита в провинцию;

Наорать на чиновника на совещании или во время визита в провинцию;

Съесть гамбургер, шаурму, пончики, пирожки и плов на заправке или придорожном кафе;

Сфотографироваться в скоростном поезде, электричке, в эконом классе самолета, в метро;

Открыть вновь построенный садик, мост, дорогу, стадион, клуб в селе, дворец культуры, туалет;

Подарить нуждающимся квартиру, скорые помощи - больницам, военным - технику и винтовки;

"Все это выполнить - а тут и сроку конец, президенство прошло не зря и с чувством выполненного долга можно уходить с поста", - подытожил политтехнолог.

А тем временем в сети посмеялись над придуманной "методичкой", где есть доля правды.

Как сообщал "Апостроф", в сети посмеялись над заявлением президента России Владимира Путина об экологии.