Зеленского сделали персонажем мультфильма после скандала в Борисполе: видео

В сети опубликовали смешное видео-мультфильм с президентом Владимиром Зеленским в главной роли, который выгнал из зала во время заседания секретаря городского совета Ярослава Годунка.

Об этом сообщают на странице "Баба и кот" в Facebook.

Ролик сделали после инцидента в городе Борисполь Киевской области. Напомним, там проходило совещание на котором присутствовал Зеленский. Так, во время разговора с Годунком глава государства отметил, что просмотрел в интернете его биографию и уточнил, действительно ли тот был частично осужден за разбой. При этом секретарь горсовета признался, что речь идет о нем. После этого Зеленский попросил Годунка выйти из зала и назвал его "разбойником".

В видео смешно показана ситуация выгона чиновника из зала. "Как наш полиглот прогнал Годунка", - подписали ролик в сети.

Как сообщал "Апостроф", секретарь городского совета Борисполя Киевской области Ярослав Годунок, которого в среду, 10 июля, выгнал с совещания президент Украины Владимир Зеленский, на президентских выборах в апреле голосовал именно за действующего главу государства, из-за чего ему "пророчили" проблемы.