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"Высокий сезон": в сети высмеяли "аншлаг" на пляжах в Крыму, фото

воскресенье, 14 июля 2019, 22:31
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Несмотря на середину июля, в одном из главных курортных городов оккупированного Крыма, Ялте, на пляжах и набережной не так много отдыхающих.

Соответствующие фото на своей Twitter странице публикует блогер RoksolanaToday&Крым.

"Ялта. На пляже "Дельфин" сегодня,в воскресенье. Крымчане и новокрымчане курсируют непременно. А так да – высокий сезон", – пишет блогер в комментарии к фото.

На снимках можно увидеть, что на пляже действительно находится очень мало отдыхающих. Та же ситуация – в кафе на набережной.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму сорвался очередной летний сезон – в пик лета отдыхающих на пляжах и туристов зафиксировано критически мало. Сами пляжи заполнены максимум на треть.

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