"Высокий" сезон: в сети на фото показали ситуацию с туристами в Крыму

В сети показали фото популярного пляжа в городе Ялта в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Снимки "наплыва туристов" сделали 12 июля 2019 года на пляже под названием "Массандровский Пляж" в Ялте. Настолько мало отдыхающих там в 13:00 - практически все лежаки свободны.

"Все выше! И выше! И выше! Сезон 2019", - прокомментировала туристическую ситуацию в Крыму блогер.

Отметим, что такая картина у моря более характерна для конца сентября или начала октября, когда морской сезон идет на спад.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму сорвался очередной летний сезон – в пик лета отдыхающих на пляжах и туристов зафиксировано критически мало. Сами пляжи заполнены максимум на треть.