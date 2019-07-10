В Украине придумали ответку для "почтальона" Путина в Киеве

Главному редактору "Эха Москвы" Алексею Венедиктову, который привез президенту Владимиру Зеленскому письмо от матери заключенного Кирилла Вышинского, предложили отвезти назад в Россию письма от матерей украинских политзаключенных и военнопленных.

Такое предложение на своей странице в Facebook сделал известный писатель Андрей Курков.

По словам Куркова, если Венедиктов "взялся работать почтальоном", то ему следует выполнить еще одно поручение.

"Главред "Эха Москвы" Венедиктов привез Зеленскому письмо от матери Вышинского. Я надеюсь, ему уже подготовили мешок писем от матерей украинских заложников в российских тюрьмах? Взялся работать почтальоном, пусть уж поработает в оба конца и занесет мешок писем Путину и тоже подождет ответа под дверью", – написал Курков.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 15 мая 2018 года журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве прямо на улице рядом с его домом. Обыски также провели и в офисе российского пропагандистского издания.

Такие действия в Генпрокуратуре объяснили наличием доказательств, свидетельствующих о государственной измене в работе российского информагентства.

Позже задержанному руководителю агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в совершении государственной измены.

Херсонский городской суд продлил арест задержанному Кириллу Вышинскому до 28 декабря. Однако 3 июля 2019 года Подольский райсуд Киева принял решение отложить рассмотрение дела против российского пропагандиста.