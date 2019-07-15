В сети "отмечают" годовщину топ-фейка пропаганды Кремля об Украине: видео

В июле 2019 года исполнилось ровно пять лет со дня выхода на российском "Первом канале" репортажа о событиях на Донбассе, в котором фигурировал рассказ о "распятом мальчике" в Славянске.

Соответствующий фрагмент опубликовал в Twitter пользователь под ником Michael Avrinsky‏.

"Напомню, что ни опровержений, ни извинений за этот сюжет не последовало", – отмечается в комментарии к опубликованному видеофрагменту.

Вечером 12 июля 2014 года на "Первом канале" был продемонстрирован сюжет "Беженка из Славянска вспоминает, как при ней казнили маленького сына и жену ополченца". В нем женщина, представившаяся уроженкой Закарпатья Галиной Пышняк, рассказала о событиях, якобы произошедших после освобождения Славянска от войск боевиков Игоря Гиркина-Стрелкова.

Российские и международные СМИ после появления сюжета проводили собственные расследования инцидента с "распятым мальчиком" и свидетельств о каких-либо подобных случаях не обнаружили. Репортаж стал одним из главных образцов фейков российской пропаганды, которые использовались при освещении войны на Донбассе.

Сегодня ровно пять лет со дня выхода этого эпичного репортажа на Первом канале.



Напомню, что ни опровержений, ни извинений за этот сюжет не последовало pic.twitter.com/KyBmKQpFQe — Michael Avrinsky (@gsl2k10) 15 июля 2019 г.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", боевики ДНР выдали новый фейк о действиях украинских военных на Донбассе, обвинив Вооруженные силы Украины (ВСУ) в убийстве мирного населения.