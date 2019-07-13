Заслуженная артистка Украины на росТВ выдала речь о дружбе с Россией: видео и реакция сети

Руководитель киевского театра "Браво" Любовь Титаренко выступила в эфире российского телевидения на так называемом "телемосте": пожаловалась на "гражданскую" войну и "страх говорить правду".

"Телемост" транслировался на государственном канале "Россия 1"

"Мы, Россия и Украина, всю жизнь, столетиями жили в дружбе, любви, мире. И сегодня очень тяжело у нас в стране. Идет война, идет гражданская война. Не боюсь этого сказать", – заявила артистка.

Титаренко добавила, что телемосты между Украиной и РФ считает уместными, однако первый телемост, по ее мнению, нужно провести "с Донбассом".

"Люди живут в нищете. Вокруг выстрелы, смерти, бабушки голодают, а у нас в Киеве власть просто зажралась", – сказала она.

"Вы знаете, сегодня опасно выходить вот так на большую аудиторию и говорить правду", – также заявила театралка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинский "24 канал" намерен провести телемост с грузинским телеканалом "Рустави-2", в эфире которого недавно матом оскорбили президента России Владимира Путина.