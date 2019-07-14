Убили мальчика гражданского: в сети раскрыли новый фейк боевиков ДНР

Боевики ДНР выдали новый фейк о действиях украинских военных на Донбассе, обвинив Вооруженные силы Украины (ВСУ) в убийстве мирного населения, но их ложь быстро разоблачили.

Об этом на своей странице в Twitterсообщил блогер, пишущий под ником Necro Mancer.

Так, "депутат" "Народного совета ДНР" Владислав Бриг отреагировал на видео удара ВСУ по убегающим боевикам на Донбассе, заявив, что украинские военные стреляли по гражданским.

В свою очередь, Necro Mancer иронично отметил: "Проклятые бендеры убили мальчика, гражданского, в одних шортиках". Блогер добавил, что был уничтожен боевик 1-го армейского корпуса российской оккупационной армии на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы подразделения специального назначения "Азов" нанесли удар по позициям боевиков в районе Горловки, которым был уничтожен комплекс артиллерийской разведки "Зоопарк-1".

Также появилось видео точного удара ВСУ по россиянам под Донецком.

Ранее бойцы ООС уничтожили на Донбассе технику боевиков, которая подвозила боеприпасы на их позиции.