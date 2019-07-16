День бухгалтера: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

16 июля отмечают несколько праздников. Например, именно в этот день отмечается День бухгалтера. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

16 июля каждый год свой профессиональный праздник отмечают все бухгалтеры нашей страны. Об этом день написано множество песен и стихов, ведь работники бухгалтерии есть везде. И их труд очень важен для любой компании.

День бухгалтера: поздравления в стихах и прозе

***

Расчеты, отчеты, цифры, дела,

Бухгалтерия сложная штука,

Желаю терпенья тебе и добра,

Чтобы отступила минутная скука.



Еще в день профессии счастья тебе,

С легкостью в цифрах в любых разбираться,

Чтобы судилось сбыться мечте,

И в близких, родных не сомневаться.



И напоследок фортуны тебе,

Ярких лишь снов и, конечно же, мира,

Поменьше копайся лучше в себе,

С Днем бухгалтера тебя Украины!

***

С Днем бухгалтера! И пусть все цифры в строчках,

Словно птички на ветвях в саду, поют,

Пусть сойдется до копейки все, до точки,

Пусть отчеты тебе радость принесут!



Пусть начальник тебя ценит и отметит,

И существенно повысит твой оклад,

Пусть бухгалтерское счастье тебе светит,

И отчетов боги пусть благоволят!

***

Желаю всем бухгалтерам страны

Успехов и карьерных достижений!

Подсчеты ваши будут пусть точны,

Желаю вам зарплатных повышений!



В зарплате вашей после единицы

Пускай стоят хотя бы шесть нулей!

Пусть все, о чем мечтается, случится

У вас, наши бухгалтеры, скорей!

***

***

В праздник всех бухгалтеров

Я поднять бокал готов,

За здоровье финансистов,

Честных, а не аферистов!



Вы, друзья, трудолюбивы,

Бескорыстны и правдивы,

Вы — красавицы у нас,

И все лучше каждый час!



Вас, коллеги, поздравляю,

Счастья личного желаю!

И под славный коньячок

Мой душевный поздравок!

***

Вас, коллеги, поздравляю,

Этот стих вам посвящаю,

Чтоб отчеты вы сдавали,

Никогда не унывали!



В документах, чтоб порядок,

Меньше чтобы разнарядок,

А побольше чтоб похвал,

Чтобы шеф не забывал



Выдать премию большую,

Чтоб работа не в пустую!

Вам в бухгалтерский денек

Шлю сердечный поздравок!

***

***

Бухгалтер — это суперточность,

Ответственность и скрупулезность,

Любой организации в нем прочность,

Доход, расходы и надежность.

Вы нам начислите зарплаты,

И, может, премию дадите,

Известны вам наши оклады,

Но вы врагу их не сдадите,

Вы все в отчетах отразите —

И до копейки все сойдется.

Вы поздравления примите:

Пусть вам всегда во всем ведется!

***

Все, что надо, посчитает,

Сделает всё ровно в срок!

Все он помнит, все он знает:

От него всегда есть прок!



Наш бухгалтер — самый важный,

Самый лучший счетовод!

Он не глупый, не продажный,

Он — совсем наоборот!



Это честность и отвага,

Ум, спокойствие, душа!

Все он делает, как надо:

Хорошо и не спеша.

***

***

Бухгалтера, с профессиональным вас праздником. Желаю карьерного роста, хороших доходов, поменьше отчетов¸ хлопот и забот. Больше душевного спокойствия, семейного благополучия, незабываемых приключений, новых путешествий, умопомрачительных событий и пусть всегда вас сопровождает счастье и удача.

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Нету на свете точнее профессии, чем бухгалтер! Поздравляю вас, моих дорогих и ненаглядных - красивых и мудрых, замечательных и любимых - наших славных бухгалтеров! Желаю вам красоты неземной, а любви романтической, детского смеха и слез радости, уважения и почитания, точности и скорости в работе, удачных будней и веселых праздников со своими любимыми и родными людьми!

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Бухгалтер, милый мой бухгалтер, поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником и хочу пожелать, чтобы дебет всегда сходился с кредитом, а сальдо всегда несказанно радовало, чтобы в жизни ты никогда не видел минусов, а одни лишь плюсы и тебе никогда не пришлось делить и отнимать, а только приумножать и плюсовать. Желаю успехов на работе, крепкого здоровья, взаимной любви.

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Я желаю, в этот профессиональный праздник, чтобы работа всегда была в радость. Чтобы дебет и кредит всегда сходились, и не было, чтобы между ними недопонимания и нестыковок. Желаю достатка, стабильной зарплаты. Пускай балансы, годовые отчеты и кипы документов и ведомостей не смогут сделать вашу жизнь скучной и однообразной. Всегда находите во всем позитив и радуйтесь жизни, работе и общению. Счастья, здоровья и хорошего настроения!

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Поздравляем всех бухгалтеров с профессиональным днем. Пускай на работе вы и оперируете числами, но в личной жизни желаем сбиться со счета счастливых дней, радостных моментов и незабываемых ощущений. Пускай в ежедневной отчетности все беды, плохое настроение и злые умыслы недругов будут на нуле.

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Поздравляем бухгалтеров Украины с профессиональным праздником. Пусть ваши дебеты и кредиты всегда сходятся к тем величинам, на которые вы рассчитываете. Пусть начальство всегда понимает ваши нужды и идет вам навстречу, а ваша работа приносит вам только радость.

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