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День бухгалтера: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

вторник, 16 июля 2019, 08:43
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Фото: phnx.pics

16 июля отмечают несколько праздников. Например, именно в этот день отмечается День бухгалтера. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

16 июля каждый год свой профессиональный праздник отмечают все бухгалтеры нашей страны. Об этом день написано множество песен и стихов, ведь работники бухгалтерии есть везде. И их труд очень важен для любой компании.

День бухгалтера: поздравления в стихах и прозе

***

Расчеты, отчеты, цифры, дела,
Бухгалтерия сложная штука,
Желаю терпенья тебе и добра,
Чтобы отступила минутная скука.

Еще в день профессии счастья тебе,
С легкостью в цифрах в любых разбираться,
Чтобы судилось сбыться мечте,
И в близких, родных не сомневаться.

И напоследок фортуны тебе,
Ярких лишь снов и, конечно же, мира,
Поменьше копайся лучше в себе,
С Днем бухгалтера тебя Украины!

***

С Днем бухгалтера! И пусть все цифры в строчках,
Словно птички на ветвях в саду, поют,
Пусть сойдется до копейки все, до точки,
Пусть отчеты тебе радость принесут!

Пусть начальник тебя ценит и отметит,
И существенно повысит твой оклад,
Пусть бухгалтерское счастье тебе светит,
И отчетов боги пусть благоволят!

***

Желаю всем бухгалтерам страны
Успехов и карьерных достижений!
Подсчеты ваши будут пусть точны,
Желаю вам зарплатных повышений!

В зарплате вашей после единицы
Пускай стоят хотя бы шесть нулей!
Пусть все, о чем мечтается, случится
У вас, наши бухгалтеры, скорей!

***

***

В праздник всех бухгалтеров
Я поднять бокал готов,
За здоровье финансистов,
Честных, а не аферистов!

Вы, друзья, трудолюбивы,
Бескорыстны и правдивы,
Вы — красавицы у нас,
И все лучше каждый час!

Вас, коллеги, поздравляю,
Счастья личного желаю!
И под славный коньячок
Мой душевный поздравок!

***

Вас, коллеги, поздравляю,
Этот стих вам посвящаю,
Чтоб отчеты вы сдавали,
Никогда не унывали!

В документах, чтоб порядок,
Меньше чтобы разнарядок,
А побольше чтоб похвал,
Чтобы шеф не забывал

Выдать премию большую,
Чтоб работа не в пустую!
Вам в бухгалтерский денек
Шлю сердечный поздравок!

***

***

Бухгалтер — это суперточность,
Ответственность и скрупулезность,
Любой организации в нем прочность,
Доход, расходы и надежность.
Вы нам начислите зарплаты,
И, может, премию дадите,
Известны вам наши оклады,
Но вы врагу их не сдадите,
Вы все в отчетах отразите —
И до копейки все сойдется.
Вы поздравления примите:
Пусть вам всегда во всем ведется!

***

Все, что надо, посчитает,
Сделает всё ровно в срок!
Все он помнит, все он знает:
От него всегда есть прок!

Наш бухгалтер — самый важный,
Самый лучший счетовод!
Он не глупый, не продажный,
Он — совсем наоборот!

Это честность и отвага,
Ум, спокойствие, душа!
Все он делает, как надо:
Хорошо и не спеша.

***

***

Бухгалтера, с профессиональным вас праздником. Желаю карьерного роста, хороших доходов, поменьше отчетов¸ хлопот и забот. Больше душевного спокойствия, семейного благополучия, незабываемых приключений, новых путешествий, умопомрачительных событий и пусть всегда вас сопровождает счастье и удача.

***

Нету на свете точнее профессии, чем бухгалтер! Поздравляю вас, моих дорогих и ненаглядных - красивых и мудрых, замечательных и любимых - наших славных бухгалтеров! Желаю вам красоты неземной, а любви романтической, детского смеха и слез радости, уважения и почитания, точности и скорости в работе, удачных будней и веселых праздников со своими любимыми и родными людьми!

***

Бухгалтер, милый мой бухгалтер, поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником и хочу пожелать, чтобы дебет всегда сходился с кредитом, а сальдо всегда несказанно радовало, чтобы в жизни ты никогда не видел минусов, а одни лишь плюсы и тебе никогда не пришлось делить и отнимать, а только приумножать и плюсовать. Желаю успехов на работе, крепкого здоровья, взаимной любви.

***

***

Я желаю, в этот профессиональный праздник, чтобы работа всегда была в радость. Чтобы дебет и кредит всегда сходились, и не было, чтобы между ними недопонимания и нестыковок. Желаю достатка, стабильной зарплаты. Пускай балансы, годовые отчеты и кипы документов и ведомостей не смогут сделать вашу жизнь скучной и однообразной. Всегда находите во всем позитив и радуйтесь жизни, работе и общению. Счастья, здоровья и хорошего настроения!

***

Поздравляем всех бухгалтеров с профессиональным днем. Пускай на работе вы и оперируете числами, но в личной жизни желаем сбиться со счета счастливых дней, радостных моментов и незабываемых ощущений. Пускай в ежедневной отчетности все беды, плохое настроение и злые умыслы недругов будут на нуле.

***

Поздравляем бухгалтеров Украины с профессиональным праздником. Пусть ваши дебеты и кредиты всегда сходятся к тем величинам, на которые вы рассчитываете. Пусть начальство всегда понимает ваши нужды и идет вам навстречу, а ваша работа приносит вам только радость.

***

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