День бухгалтера: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

16 июля отмечают несколько праздников. Например, именно в этот день отмечается День бухгалтера. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.
16 июля каждый год свой профессиональный праздник отмечают все бухгалтеры нашей страны. Об этом день написано множество песен и стихов, ведь работники бухгалтерии есть везде. И их труд очень важен для любой компании.
День бухгалтера: поздравления в стихах и прозе
***
Расчеты, отчеты, цифры, дела,
Бухгалтерия сложная штука,
Желаю терпенья тебе и добра,
Чтобы отступила минутная скука.
Еще в день профессии счастья тебе,
С легкостью в цифрах в любых разбираться,
Чтобы судилось сбыться мечте,
И в близких, родных не сомневаться.
И напоследок фортуны тебе,
Ярких лишь снов и, конечно же, мира,
Поменьше копайся лучше в себе,
С Днем бухгалтера тебя Украины!
***
С Днем бухгалтера! И пусть все цифры в строчках,
Словно птички на ветвях в саду, поют,
Пусть сойдется до копейки все, до точки,
Пусть отчеты тебе радость принесут!
Пусть начальник тебя ценит и отметит,
И существенно повысит твой оклад,
Пусть бухгалтерское счастье тебе светит,
И отчетов боги пусть благоволят!
***
Желаю всем бухгалтерам страны
Успехов и карьерных достижений!
Подсчеты ваши будут пусть точны,
Желаю вам зарплатных повышений!
В зарплате вашей после единицы
Пускай стоят хотя бы шесть нулей!
Пусть все, о чем мечтается, случится
У вас, наши бухгалтеры, скорей!
***
***
В праздник всех бухгалтеров
Я поднять бокал готов,
За здоровье финансистов,
Честных, а не аферистов!
Вы, друзья, трудолюбивы,
Бескорыстны и правдивы,
Вы — красавицы у нас,
И все лучше каждый час!
Вас, коллеги, поздравляю,
Счастья личного желаю!
И под славный коньячок
Мой душевный поздравок!
***
Вас, коллеги, поздравляю,
Этот стих вам посвящаю,
Чтоб отчеты вы сдавали,
Никогда не унывали!
В документах, чтоб порядок,
Меньше чтобы разнарядок,
А побольше чтоб похвал,
Чтобы шеф не забывал
Выдать премию большую,
Чтоб работа не в пустую!
Вам в бухгалтерский денек
Шлю сердечный поздравок!
***
***
Бухгалтер — это суперточность,
Ответственность и скрупулезность,
Любой организации в нем прочность,
Доход, расходы и надежность.
Вы нам начислите зарплаты,
И, может, премию дадите,
Известны вам наши оклады,
Но вы врагу их не сдадите,
Вы все в отчетах отразите —
И до копейки все сойдется.
Вы поздравления примите:
Пусть вам всегда во всем ведется!
***
Все, что надо, посчитает,
Сделает всё ровно в срок!
Все он помнит, все он знает:
От него всегда есть прок!
Наш бухгалтер — самый важный,
Самый лучший счетовод!
Он не глупый, не продажный,
Он — совсем наоборот!
Это честность и отвага,
Ум, спокойствие, душа!
Все он делает, как надо:
Хорошо и не спеша.
***
***
Бухгалтера, с профессиональным вас праздником. Желаю карьерного роста, хороших доходов, поменьше отчетов¸ хлопот и забот. Больше душевного спокойствия, семейного благополучия, незабываемых приключений, новых путешествий, умопомрачительных событий и пусть всегда вас сопровождает счастье и удача.
***
Нету на свете точнее профессии, чем бухгалтер! Поздравляю вас, моих дорогих и ненаглядных - красивых и мудрых, замечательных и любимых - наших славных бухгалтеров! Желаю вам красоты неземной, а любви романтической, детского смеха и слез радости, уважения и почитания, точности и скорости в работе, удачных будней и веселых праздников со своими любимыми и родными людьми!
***
Бухгалтер, милый мой бухгалтер, поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником и хочу пожелать, чтобы дебет всегда сходился с кредитом, а сальдо всегда несказанно радовало, чтобы в жизни ты никогда не видел минусов, а одни лишь плюсы и тебе никогда не пришлось делить и отнимать, а только приумножать и плюсовать. Желаю успехов на работе, крепкого здоровья, взаимной любви.
***
***
Я желаю, в этот профессиональный праздник, чтобы работа всегда была в радость. Чтобы дебет и кредит всегда сходились, и не было, чтобы между ними недопонимания и нестыковок. Желаю достатка, стабильной зарплаты. Пускай балансы, годовые отчеты и кипы документов и ведомостей не смогут сделать вашу жизнь скучной и однообразной. Всегда находите во всем позитив и радуйтесь жизни, работе и общению. Счастья, здоровья и хорошего настроения!
***
Поздравляем всех бухгалтеров с профессиональным днем. Пускай на работе вы и оперируете числами, но в личной жизни желаем сбиться со счета счастливых дней, радостных моментов и незабываемых ощущений. Пускай в ежедневной отчетности все беды, плохое настроение и злые умыслы недругов будут на нуле.
***
Поздравляем бухгалтеров Украины с профессиональным праздником. Пусть ваши дебеты и кредиты всегда сходятся к тем величинам, на которые вы рассчитываете. Пусть начальство всегда понимает ваши нужды и идет вам навстречу, а ваша работа приносит вам только радость.
***
Читайте также гороскоп на апрель 2019 года для всех знаков зодиака.
Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.