Когда Фирташа могут выслать в США: в Австрии озвучили сроки

Экстрадиция украинского олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в США может затянуться дольше осени 2019 года.

Об этом со ссылкой на суд Вены по уголовным делам сообщает "Голос Америки".

"По состоянию на сейчас нет даты экстрадиции. Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано. Учитывая массив информации и новых доказательств, которые добавили к делу, потребуется некоторое время для оценки запроса на повторное открытие. Впрочем решение суда вновь может быть предметом обжалования. Поэтому даже после того, как судьи примут решение в повторно открытом деле, я не думаю, что оно будет завершено", - сообщил журналистам спикер суда Кристина Зальцборн.

На уточняющий вопрос, сколько времени может длиться весь процесс, пресс-секретарь суда ответила: "Думаю, рассмотрение дела затянется дольше осени. Все зависит от времени процедуры повторного открытия дела ".

Напомним, подробнее об экстрадиции олигарха читайте в материале "Апострофа": Минус Фирташ: что ждет украинских олигархов.