Конституционный суд вынес вердикт декоммунизации: СМИ узнали подробности

Во вторник, 16 июля, Конституционный суд вынес решение о конституционности закона о декоммунизации.

Об этом сообщает "Украинская правда".

В расписании работы суда указывается, что во вторник, 16 июля, в закрытом режиме он рассматривал вопрос определения конституционности закона "Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

По словам источника, суд решил, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей.

Кроме того, это является реальной угрозой для современной украинской государственности.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава Института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал про запущенную в Украине деколонизацию, которая является продолжением декоммунизации.