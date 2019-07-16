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Они же дети: в сети показали победу "зомбоящика" на Донбассе

вторник, 16 июля 2019, 01:22
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Пропагандисты боевиков сняли телесюжет с участником банды "Пятнашка", которому на момент его вступления в ряды сепаратистов не исполнилось и шестнадцати лет.

Соответствующее видео публикует в Facebook блогер и военнослужащий ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Боевик рассказывает о том, как он в 2014 году пытался присоединиться к боевикам Стрелкова-Гиркина в Славянске, однако его не брали. После этого он неоднократно сбегал из дому в попытках вступить в ряды боевиков. Взяли его в банду "Пятнашка", после того как он пригрозил командиру "уйти в сторону Мариуполя" и проводить там, с другими несовершеннолетними, диверсионную деятельность.

"Зомбоящик и российская пропаганда, к сожалению, с каждым днем приносит беды все больше и больше. За эти 5 лет войны на оккупированных территориях уже выросли сотни, а может и больше таких ярых сторонников "русского мира", – прокомментировал видео блогер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", боевик ДНР записал видеообращение к правительству РФ, в котором жалуется на то, что он стал калекой "вызволяя" Донбасс, а сейчас о нем забыли.

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